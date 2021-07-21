Беременные из ЕАО вынуждены рожать в Хабаровске

Роженицы ЕАО вынуждены рожать в Хабаровске. Фото: департамент здравоохранения правительства ЕАО.

По информации департамента здравоохранения Еврейской автономной области, временно прекращена работа ОГБУЗ «Областная больница». С 19 июля по 1 августа в медучреждении проходит плановая поэтажная дезинфекция помещений.

- Дезинфекцию нужно проводить раз в полгода, в ином случае это может привести к вспышкам инфекций. Сейчас в родильном отделении проходит полноценная обработка всех помещений, тщательно особыми средствами обрабатываются все поверхности и приборы. Благодаря этим мероприятиям устраняются самые опасные из штаммов возбудителей вирусов и инфекций, в том числе и опасные стафилококки, - объяснил Андрей Лебедев, глава департамента здравоохранения правительства ЕАО.

На время дезинфекции рожениц ЕАО будут принимать в КГБУЗ «Перинатальный центр Хабаровска». Кроме того, оборудован ургентный зал для приема экстренных родов.

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