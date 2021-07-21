Ушел в минус: за взятку в три тысячи рублей экс-полицейский из Хабаровска заплатит штраф в 30 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего полицейского в Хабаровске осудили за получение мелкой взятки. Ранее работник ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Хабаровску решил немного преступить закон. Экс-полицейский не выполнил свою работу по выявлению и пресечению правонарушения, и не составил протокол на нарушителя. И все это за взятку в три тысячи рублей, которую получил через посредника. Взяточника вычислили и завели на него дело по статье «Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

Свою вину бывший правоохранитель не признал, но все равно получил наказание. За нечистые руки мужчине придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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