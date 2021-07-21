Погода в Хабаровске 22 июля 2021: сохраняется жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркая погода по-прежнему сохраняется в Хабаровске. 22 июля в местами в районах края столбики термометров поднимутся до +36 градусов, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

Днем в столице региона будет около +32 градусов. Ночью от +21 до +23 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 3-10 метров в секунду,

На юге края местами кратковременные дожди. Днем от +31 до +36. Ночью от +20 до +25. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

В центральных районах также местами кратковременные дожди. Днем от +27 до +35. Ночью от +14 до +24. Порывы ветра южных направлений будут достигать 11 метров в секунду.

На севере днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет от +15 до +35 градусов. Ночью до +22. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.

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