Статистика коронавируса в Хабаровском крае: скончались пять человек за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

В Хабаровском крае несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, все больше пациентов выписываются из больниц. Положительные результаты тестов за сутки получили 334 человека. Из них в столице региона - 225, об этом сообщили в минздраве Хабаровского края.

- За сутки выздоровели 269 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находится 21 пациент, 16 - на ИВЛ. Пять человек скончались. В больницах региона развернуто 2027 коек для ковид-больных. Свободны 501, - рассказали в ведомстве.

На втором месте по числу заболевших находится Комсомольск (33), на третьем Хабаровский район (27), в Верхнебуреинском районе 17 новых пациентов. 9 человек заболели в Комсомольском районе, 8 - в Охотском, 4- в Ульчинском, 3 - в Нанайском и районе имени Лазо, 2- в Вяземском и Амурском районах, 1- в Николаевском.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 227 455 человек. Из них 151 655 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 211 случаев коронавируса:

56 418 человек выздоровело;

5214 находятся на лечении (1526 в стационаре, амбулаторно 3688);

579 человек скончались.

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