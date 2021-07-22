Пьяная хабаровчанка поссорилась с сожителем и убила его

Тематическое фото Фото: Архив КП

В хабаровском селе Корсаково-2 женщина убила своего сожителя. Пара распивала алкогольные напитки, а потом поругалась. В ходе ссоры злоумышленница схватила нож и нанесла два ранения в грудь своему оппоненту. Мужчина скончался в больнице, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемая оказалась ранее судимой, в том числе за тяжкое преступление против личности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники следкома провели тщательный осмотр места преступления, изъяли предметы и следы, имеющие значение для дела, допросили свидетелей.

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