Полицейские изъяли более килограмма марихуаны у жительницы Комсомольска

Тематическое фото
Фото: Софья АПРЕЛЬСКАЯ
В Комсомольске полицейские задержали 40-летнюю местную жительницу за хранение более одного килограмма марихуаны. Как пояснила женщина, наркосодержащие растения она самостоятельно собрала и хранила для личного пользования. Ранее хабаровчанка к уголовной ответственности не привлекалась, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД РФ.
- В ходе обыска на дачном участке злоумышленницы в хозяйственной постройке сотрудники УКОН МВД РФ обнаружили и изъяли части растений, внешне схожих с наркотическими. Результаты экспертизы показали, что изъятое является марихуаной, - уточнили в ведомстве.
Сотрудники следственного отдела районного отделения полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;