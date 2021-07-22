Полицейские изъяли более килограмма марихуаны у жительницы Комсомольска

Тематическое фото Фото: Софья АПРЕЛЬСКАЯ

В Комсомольске полицейские задержали 40-летнюю местную жительницу за хранение более одного килограмма марихуаны. Как пояснила женщина, наркосодержащие растения она самостоятельно собрала и хранила для личного пользования. Ранее хабаровчанка к уголовной ответственности не привлекалась, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД РФ.

- В ходе обыска на дачном участке злоумышленницы в хозяйственной постройке сотрудники УКОН МВД РФ обнаружили и изъяли части растений, внешне схожих с наркотическими. Результаты экспертизы показали, что изъятое является марихуаной, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники следственного отдела районного отделения полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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