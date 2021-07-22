В Хабаровске за 2021 год отремонтируют 77 дворов за 70,2 миллиона рублей

Тематическое фото Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в этом году с помощью муниципальных грантов планируется отремонтировать 77 дворовых территорий. Городская администрация направила на данные цели 29,5 миллиона рублей. Собственники добавили еще 40,8 миллиона рублей, они планируют обновить 47 дворов. Также жильцы обустроят 28 придомовых детских и спортивных городков, на двух территориях установят контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

- Ежегодный конкурс проводится по двум направлениям. Это капитальный или текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Размер гранта не может превышать одного миллиона рублей. Также можно получить средства на устройство детских и спортивных площадок, зон для досуга, хозяйственных и контейнерных площадок, мест складирования отдельных групп твердых коммунальных отходов. На эти цели можно привлечь до 500 тысяч рублей, - отметил начальник отдела городского управления ЖКХ Антон Песляк.

Сегодня активно ведутся работы по устройству придомового участка по переулку Краснореченскому, 28. Здесь заасфальтируют проезд. Сметная стоимость работ - почти 2,7 миллиона, из которых сумма муниципального гранта - 995 тысяч рублей. Софинансирование жильцов составило 63%.

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