Общероссийский литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения - 2021» впервые пройдет онлайн на МТС Live

МТС проведет всероссийский фестиваль «БеспринцЫпные чтения - 2021» в онлайн-формате.

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проведет всероссийский фестиваль «БеспринцЫпные чтения - 2021» в онлайн-формате. 29 августа в 02:00 по владивостокскому времени на платформе МТС Live и в социальных сетях МТС Live звезды российского театра и кино прочитают со сцены рассказы писателей со всей России. Подключиться к бесплатной трансляции смогут все желающие, запись будет доступна на МТС Live.

В фестивале примут участие писатели Александр Цыпкин, Александр Маленков, Александр Снегирев и актеры Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Антон Косточкин и другие*.

Подача заявок на участие в фестивале открыта до 1 августа – достаточно прислать рассказ от пяти до семи тысяч знаков на besprintsypno@mts.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель – Имя». В середине августа организаторы отберут писателей, чьи рассказы будут озвучены звездами театра и кино.

МТС проведет всероссийский фестиваль «БеспринцЫпные чтения - 2021» в онлайн-формате.

В 2019 году «БеспринцЫпные чтения» прошли в Иркутске, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске и Москве. В общей сложности фестиваль посетило более 10 000 человек, а заявки на участие подали более 1000 авторов и артистов.

В этом году проект, основная цель которого – поддержка и популяризация современной русской литературы, впервые пройдет полностью в цифровом формате. Принять участие в нем могут писатели со всей России.

- Я уже начал подумывать о пенсии, а вклад «БеспринцЫпных чтений» нужно кому-то передать… Так что мы вот таким образом стали задумываться, чтобы у нас появилась смена. Надеюсь, как и всегда в эволюции, смена будет лучше, чем мы. Хочется повторить цитату из песни Бориса Гребенщикова, чью музыку мы с большой гордостью используем в качестве финала наших чтений: «Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?», - отметил писатель Александр Цыпкин.

- Александр Цыпкин - наш давний партнер, сотрудничество билетных сервисов МТС с «БеспринцЫпными чтениями» началось еще в 2017 году. Сегодня мы вместе анонсируем не просто онлайн-трансляцию, а уникальный театральный цифровой продукт. Выходя за пределы музыкальных проектов, мы покажем, что театр в цифре тоже возможен. Мы будем и дальше экспериментировать с онлайн-форматами, чтобы, несмотря ни на что, проводить культурные и развлекательные события, - прокомментировал Михаил Минин, генеральный директор «МТС Энтертейнмент».

*Состав участников фестиваля может меняться и дополняться.

Справка КП:

«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, МТС Live Арена и другие площадки. Ключевыми проектами МТС Энтертейнмент в 2020 году стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», серия онлайн- концертов российских звезд и проект «Студия МТС Live».

«БеспринцЫпные чтения» - один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. Проект нацелен на продвижение современной российской литературы в России и за рубежом.

Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата Русского Букера Александра Снегирева. За пять лет прошло более четырехсот чтений в десяти странах мира. Со сцены звучали произведения трех писателей-основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.