Мужчина отправится в исправительную колонию за реабилитацию нацизма в Хабаровском крае

Тематическое фото Фото: архив КП

В исправительную колонию на год и два месяца отправится 56-летний житель города Амурска. Мужчину обвиняют в распространении нацистских идей и ложных сведений в интернете. Об этом «КП-Хабаровск» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

– Подсудимый в октябре 2019 года на своей странице в социальной сети разместил фотографию с красной повязкой, являвшейся ведущим символом национал-социализма, использовавшимся военной организацией «СС». С целью реабилитации нацизма разместил комментарии, содержащие отрицание Холокоста и ответственности А. Гитлера и Национал-социалистической рабочей партии Германии за геноцид еврейского народа, а также ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, – уточнили в ведомстве.

Однако адвокат оспорил приговор, посчитав его слишком суровым. Апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Хабаровского края. Приговор вступил в законную силу.

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