В пунктах вакцинации от COVID-19 врачам продолжают помогать волонтеры

Фото с места события Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с начала июля волонтеры помогают в мобильных пунктах вакцинации в больших торговых центрах. Из-за увеличения количества желающих пройти иммунизацию стали образовываться очереди, врачи не успевают. Добровольцы помогают медикам, а это значительно ускоряет и оптимизирует работу прививочных мест, сообщает «КП-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

– Особо много людей приходит в обеденное и вечернее время. Наши ребята помогают по мере возможности. Кто-то заполняет бумаги, кто-то помогает переносить данные в компьютер, а кто-то напоминает жителям о необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию, – рассказала руководитель городского штаба «Добровольцы Хабаровска» Александра Зенкова.

Ежедневно в пунктах вакцинации врачам помогают волонтеры. Обычно на местах они работают в количестве от 8 до 18 человек.

– Я тружусь волонтером в обеденное время. Помогаю около часа или двух. Решила, что не могу оставаться в стороне, когда медики работают на износ, –поделилась доброволец Юлия Литвинова.

Сегодня ситуация с коронавирусом в Хабаровске остается напряженной. Ежедневно за помощью в медучреждения обращаются более 200 человек.

– Я тяжело перенесла заболевание. Повторно болеть не хочу. Поэтому решила поставить прививку. Сомнений в вакцине у меня нет, учитывая, что все «за» подтвердили авторитетные врачи, мнению которых я доверяю, –отметила хабаровчанка Анжелина Зайцева.

Для удобств волонетров, с муниципальным перевозчиком договорились о бесплатной перевозке волонтеров к пунктам вакцинации. Для того чтобы их могли идентифицировать в автобусах и троллейбусах, изготовят специальные бейджи. Как отметила Александра Зенкова, сейчас идут переговоры с коммерческим общественным транспортом о предоставлении таких же услуг ребятам.

Все желающие помогать в прививочных пунктах могут сделать заявку по телефону 467-061.

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