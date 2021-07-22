Золотую цепочку за 30 тысяч рублей украл хабаровчанин у пенсионера, напав на него

Тематическое фото Фото: Архив КП

В Хабаровске 21-летний местный житель напал на пенсионера с проблемами со зрением. Инцидент произошел в подъезде одного из домов Индустриального района, там злоумышленник сорвал с шеи 74-летнего мужчины золотую цепочку стоимостью 30 тысяч рублей. Соседи потерпевшего обратились с заявлением в полицию, сообщает ИА «КП» -Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД РФ.

- Очевидцы рассказали прибывшим полицейским, что видели бежавшего по двору молодого человека. Они вспомнили, что юноша часто проводил время в подъезде с местными сверстниками, хамил жильцам, провоцировал конфликты. К розыску подозреваемого привлекли оперативный состав, ППС МВД и патрули Росгвардии, - уточнили в ведомстве.

Злоумышленника задержали сотрудники городского отдела полиции №1. Отмечается, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи.

Хабаровчанин на допросе сказал, что продал похищенную у пенсионера цепочку незнакомому человеку, случайно встреченному на улице. Полученные деньги фигурант потратил на личные цели.

Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы, до избрания меры пресечения суда задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к иным преступлениям имущественного характера.

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