Первый пункт антиковидной вакцинации для студентов открылся в Хабаровске

Пункт вакцинации открылся в клинике семейной медицины Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские студенты могут поставить прививки против коронавируса в новом пункте вакцинации. Уколы делают бывшие выпускники медицинского университета. Работать пункт будет с утра до обеда каждый день, кроме выходных.

Пункт вакцинации открылся в клинике семейной медицины Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ). Он работает с 9:00 до 14:00 часов с понедельника по пятницу. Ожидается, что прививки будут ставить до 100 человек в сутки. При необходимости время работы пункта будет увеличено.

- Мы хотим создать коллективный иммунитет не только среди сотрудников университета, но и среди молодежи. Сейчас учащаются случаи заболевания коронавирусом среди жителей до 30 лет. У нас также обучаются иностранные студенты, имеющие регистрацию временного пребывания. Поэтому они предъявляют паспорт и полис, и получают иммунитет к COVID-19, - сообщил Константин Жмеренецкий, ректор ДВГМУ.

Поставить прививку против ковида может любой гражданин РФ, имеющий документы, удостоверяющие личность.