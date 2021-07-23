23 июля в Хабаровск придет аномальная жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровский край пришла аномальная жара. Синоптики предупреждают о том, что среднесуточная температура будет превышать традиционные показатели на семь градусов, сообщили в ГУ МЧС региона.

— В период с 23 по 28 июля в большинстве районов края ожидается аномально жаркая погода. В Хабаровске осадков в субботу не будет. Температура днем составит около +34 градусов. Ночью - около +24. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В южных районах местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от +31 до +36 градусов. Ночью будет от +21 до +26. Порывы южного ветра достигнут 11 метров в секунду.

В центральных районах также местами небольшие кратковременные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +36 градусов. Ночью ожидается от +15 до +26. Скоростью ветра юго-западных направлений составит 4-11 метров в секунду.

На севере края местами кратковременные дожди. В Николаевском и Ульчском пройдут ливневые дожди. Днем будет от+15 до +35 градусов. Ночью от +13 до +24. Ветер ветер южный, юго-восточный будет дуть со скоростью 4-13 метров в секунду.

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