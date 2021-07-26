10 полезных советов в жару для хабаровчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровск и соседние с ним районы края пришла аномальная жара. Экстремальные погодные условия в регионе продержатся еще минимум два дня. +35 градусов на термометре - повод не только искупаться в ближайшем озере (главное - делать это только в разрешенных местах), но и всерьез задуматься о своем здоровье.

В Роспотребнадзоре Хабаровского края составили памятку, которая поможет хорошо себя чувствовать и не пострадать от перегрева на солнце.

- Повышенная температура воздуха как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья, - напомнили в пресс-службе ведомства.

Жара особенно опасна для пожилых людей и маленьких детей. Фото: Роспотребнадзор Хабаровского края

ВАЖНО!

Что делать, если на улице и дома очень жарко?

1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.

2. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные).

3. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.

4. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания.

Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.

5. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

6. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых водой гарантированного качества.

7. В течение дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ.

8. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

9. При посещении магазинов и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим воздуха.

10. Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.

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