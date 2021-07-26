Пьяный водитель устроил ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске утром 25 июля пьяный водитель за рулем Daihatsu Hijet стал виновником ДТП. Он не пропустил на перекрестке UAZ Patriot, сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла на перекрестке Краснореченская-Монтажная около 11:15.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Daihatsu Hijet, мужчина 1975 года рождения. У него ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Также рана головы зафиксирована у его пассажира - мужчины 1985 года рождения. Лечение они будут проходить амбулаторно, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

При медосвидетельствовании виновника аварии прибор показал наличие алкоголя в крови - 0.450. Второй водитель был трезв.

Ни одна из машин не была застрахована.

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