Жителя Хабаровского края осудили за убийство свидетеля преступления
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителя Хабаровского края осудили за убийство пенсионера, который стал свидетелем попытки кражи. Мужчина избивал его до тех пор, пока тот не упал без чувств, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Преступление было совершено в Советской Гавани. Двое мужчин изрядно выпили и решили украсть чугунные ванны из местного общежития. Но их застукали жильцы и пообещали вызвать полицию.
- После услышанного один из злоумышленников начал избивать мужчин, нанося множественные удары руками, ногами, также тумбочкой и деревянной палкой. От полученных травм один из потерпевших скончался на месте, другой доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Убийцу суд отправил в колонию строгого режима на 12 лет.
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