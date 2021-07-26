Жителя Хабаровского края осудили за убийство свидетеля преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Хабаровского края осудили за убийство пенсионера, который стал свидетелем попытки кражи. Мужчина избивал его до тех пор, пока тот не упал без чувств, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Преступление было совершено в Советской Гавани. Двое мужчин изрядно выпили и решили украсть чугунные ванны из местного общежития. Но их застукали жильцы и пообещали вызвать полицию.

- После услышанного один из злоумышленников начал избивать мужчин, нанося множественные удары руками, ногами, также тумбочкой и деревянной палкой. От полученных травм один из потерпевших скончался на месте, другой доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Убийцу суд отправил в колонию строгого режима на 12 лет.

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