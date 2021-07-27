Еще пять человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за сутки заболели коронавирусом 326 человек. Пять человек скончались, сообщили в минздраве региона.

- За сутки выздоровел 141 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, 11 - на ИВЛ. В больницах региона развернуто 2027 коек для ковид-больных. Свободны 508, - рассказали в ведомстве.

Больше всего новых заболевших в Хабаровске (179), в Верхнебуреинском районе - 42, в Нанайском - 38, в Вяземском - 28, в Хабаровском - 20. По девять человек были инфицированы в Николаевском и Охотском районах. Один в Амурском.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 237 438 человек. Из них 161 484 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 63 854 случая коронавируса:

57 425 человек выздоровело;

5823 находятся на лечении (1519 в стационаре, амбулаторно 1305);

606 человек погибло.

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