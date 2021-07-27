Самолеты из Хабаровска вновь начали летать в Ноглики и Шахтерск

Авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные прямые рейсы по двум социально-значимым направлениям Фото: Правительство Хабаровского края

Авиакомпания «Аврора» возобновила сообщение между Хабаровском и такими населенными пунктами Сахалинской области как поселки Шахтерск и Ноглики. 26 июля туда отправился первый рейс. Полеты будут совершаться дважды в неделю на воздушном судне DHC-8 Q400, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Путь из краевой столицы до Шахтерска займет около часа. По понедельникам и пятницам рейсы будут вылетать из Хабаровска в 13:00 и назад в 15:50. Стоимость авиабилета составляет 4 635 рублей в одну сторону.

По маршруту Хабаровск - Ноглики авиакомпания «Аврора» начинает выполнять регулярные полеты с 27 июля. Улететь из Хабаровска в Ноглики можно будет по вторникам и воскресеньям. Во вторник самолет вылетает в 13:20 и прибывает в Ноглики в 16:00. Вылет обратного рейса в 16:50, прибытие в Хабаровск - 17:30. По воскресеньям вылет из Хабаровска в 7:50, прибытие в Ноглики - 10:30; вылет обратного рейса в 11:35, прибытие в Хабаровск - 12:15. Стоимость авиабилета составляет 4 500 рублей в одну сторону.

- Это начало большой работы по расширению межрегиональной маршрутной сети и возможностей дальневосточников пользоваться услугами авиаперевозчиков в рамках создаваемой Дальневосточной авиационной компании. В последующем другие участники единой компании, в том числе КГУП «Хабаровские авиалинии» будут также расширять географию полетов, - отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

КОНКРЕТНО

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры».

Справочную информацию можно получить по многоканальному телефону 8-800-250-49-88.

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