Экс-директор школы попался на трудоустройстве «мертвых душ» в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советской Гавани бывший директор школы осуждена за трудоустройство «мертвых душ». Ей за два года удалось заработать на этом свыше 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

- Судом установлено, что женщина, работая в должности руководителя школы, совместно с заместителем по административно-хозяйственной части оформляли на вакантные должности технических работников фиктивных людей, составляли трудовые договоры, приказы о приеме на работу, табеля учета рабочего времени, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Все полученные деньги подсудимая вместе с сообщницей потратила на личные нужды. Пока шло следствие, одна из фигуранток уголовного дела скончалась.

Бывшего директора суд приговорил к 3 годам 4 месяцам лишения свободы условно. Похищенные деньги она должна вернуть управлению образования администрации района.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.