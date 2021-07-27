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Звезды27 июля 2021 12:49

В Хабаровске появится маятник аборигенам-воинам

Гордума утвердила решение установить стелу бойцам из числа коренных малочисленных народов – участникам Великой Отечественной войны
Максим МОЛОТОВ
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Гордума утвердила решение установить стелу бойцам из числа коренных малочисленных народов.

Гордума утвердила решение установить стелу бойцам из числа коренных малочисленных народов.

Фото: Максим МОЛОТОВ

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края обратилась в мэрию Хабаровска с предложением установить памятник нанайцам, негидальцам, нивхам, орочам, удэгейцам, ульчам, эвенкам и эвенам, которые сражались за советскую родину в Великой Отечественной войне. Всего аборигенов края насчитывалось около 20 тысяч. В 1939 году их уравняли в правах на военную службу, а в 1941 первые из них отправились на фронт.

- Наших дальневосточных аборигенов с удовольствием брали в армию, в основном в разведку. Очень высоко ценились снайперские качества таежных охотников. Мы сейчас помним и чтим имена Героев Советского Союза разведчика Александра Пассара и снайпера Максима Пассара. А орденами и медалями был награжден каждый второй ушедший на войну представитель коренных народов. Они достойны того, чтобы о них знали, помнили. Поэтому я проголосовала «за», - комментирует депутат хабаровской городской думы Наталья Юрова.

Стелу установят на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара, неподалеку от городских прудов. Общая высота стелы 675 см, ее автор Иван Бельды, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского карая. Открытие монумента намечено на сентябрь текущего года.