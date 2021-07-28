Премьер Мишустин поручил поддержать судостроительный завод в Комсомольске Фото: Александра ШОПЕНКО

Профильные министерства и местные власти проработают вопрос о поддержке Амурского судостроительного завода (АСЗ). Соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин во время поездки в Комсомольск.

- Мы понимаем, что нужно смотреть и на вашу финансовую ситуацию. Я попрошу Минфин и Минпром с участием губернатора Хабаровского края посмотреть, что можно еще сделать, - сказал Михаил Мишустин во время посещения АСЗ.

Завод также может получить средства на строительство нового транспортного дока взамен изношенной на 80 процентов «Зеи», которая перевозит корветы на достроечную базу во Владивосток. К новому объекту необходима реконструкция гидротехнического узла.

- Проект строительства оценен на 9,2 миллиарда, гидроузел - 5,5 миллиарда рублей. Без этих денег заводу не жить, потому что у нас госконтракты и, конечно, это будущее и развитие предприятия, - сообщил Владимир Кулаков, генеральный директор ПАО «Амурский судостроительный завод».

Ранее предприятие было докапитализировано на четыре миллиарда рублей. Также реструктуризирован долг завода почти на 1,9 миллиарда рублей.

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