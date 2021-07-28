За оскорбление полицейских в комментариях оштрафован хейтер из Хабаровского края

За оскорбление полицейских в комментариях оштрафован житель Хабаровского края
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Комсомольске-на-Амуре местный житель заплатит штраф за оскорбление сотрудников полиции. Хейтер разместил комментарий в интернете, который вызвал вопросы у прокуратуры, сообщили в ведомстве.
- Мужчина разместил в публикации о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел комментарий, имеющий негативную оценку. Проведенное специалистами лингвистическое исследование показало, что размещенный комментарий унижает достоинство полицейских, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В ведомстве отметили, что комментарий был направлен на возбуждение ненависти к полицейским. Решением суда мужчина заплатит штраф в 10 тысяч рублей.
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