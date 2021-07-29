Экс-руководителя Росимущества по Хабаровскому краю отправят под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вскоре состоится суд по делу экс-главы Росимущества Хабаровского края и ЕАО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

- По версии следствия, 45-летний обвиняемый в апреле 2018 года поручил находящемуся в его подчинении сотруднику передавать часть денежных средств от назначенных ему сумм ежеквартальных премий за выполнение последним особо важных и сложных заданий,- рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудник ведомства не смог отказать руководителю - тот поставил под угрозу любые его премиальные выплаты (их сумма доходила до одного миллиона рублей). В итоге за два года на банковский счет чиновника упало 2,3 миллиона. Поняв, что схема работает, он провернул то же самое с еще четырьмя подчиненными и получил от тех около 4,5 миллиона.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

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