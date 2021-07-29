Дорогу отремонтируют по просьбе жителей в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В районе имени Лазо возле села Бичевая отремонтируют дорогу по просьбе местных жителей. Свежее дорожное полотно там должно появиться уже в августе, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- В нормативное состояние будет приведено семь километров автодороги. В правительство края поступило много обращений от жителей о неудовлетворительном состоянии этого участка. На его ремонт по нацпроекту выделено свыше 60 миллионов рублей, - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

На сегодняшний день на многострадальной дороге вовсю ремонтируют покрытие, съезды и водопропускные трубы. Впереди установка знаков и нанесение разметки.

- Автодорога, действительно, была в плохом состоянии, не отвечающем установленным нормам и требованиям безопасности. Весной из-за подъема воды в местной реке с ремонтом были трудности. Ремонтные работы идут с опережением графика, - отметил начальник отдела реализации национальных проектов КГКУ «Хабаровскуправтодор» Андрей Ким.

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