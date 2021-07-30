Парень напал на женщину и снял с нее дорогое украшение в Хабаровске

Тематическое фото Фото: Архив КП

В Индустриальном районе города Хабаровск 27-летний молодой человек напал на женщину и украл у нее золотую цепочку стоимостью 25 тыс. рублей. Полицейские разыскали злоумышленника, но похищенного при нем уже не было, сообщает «КП-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

– Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Хабаровску задержали подозреваемого в уличном грабеже. Ранним утром на улице Артемовской фигурант сорвал с шеи местной жительницы золотую цепочку и скрылся, – уточнили в ведомстве.

Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за убийство и кражи. Он отбывал наказание в местах лишения свободы.

На допросе хабаровчанин пояснил, что украшение сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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