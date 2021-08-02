Рабочий в Комсомольске выжил после падения многотонной бетонной плиты

Дежурившие медики стабилизировали состояние рабочего и отвезли в больницу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Бетонная плита рухнула на рабочего в Комсомольске. ЧП случилось на месте сноса заброшенного здания. Мужчина выжил, из-под завалов его достали спасатели с помощью шанцевого инструмента.

Бригада комсомольских рабочих сносила здание на улице Кирова, 54/4. Днем 31 июля одна из бетонных плит весом от четырех до семи тонн сорвалась с высоты и упала на одного из мужчин. Метровая конструкция приземлилась на ноги рабочего. Мужчина оказался заблокирован и выбраться своими силами не смог.

Прибывшие на место спасатели подняли плиту автокраном. Затем ломом и лопатами подняли строительный мусор, деблокировали пострадавшего и эвакуировали из опасной зоны. Дежурившие медики стабилизировали состояние рабочего и отвезли в больницу.

- Во избежание дальнейших несчастных случаев спасатели укрепили еще одну шатающуюся плиту, представляющую угрозу, с помощью балок и выставили ограждения, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.