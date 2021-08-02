Олимпийская стела с хэштгом #wewillrocyou появилась в Хабаровске

На стеле изображены олимпийские кольца, герб Хабаровска и уже ставший известным хэштег #wewillrocyou Фото: Администрация Хабаровска

На Комсомольской площади в Хабаровске появилась стела, посвященная Олимпиаде в Токио. Стоять новый арт-объект там будет до окончания Паралимпийских игр, которые начнутся 24 августа и завершатся 5 сентября. Об этом «КП»-Хабаровск» сообщили в городской администрации.

- На стеле изображены олимпийские кольца, герб Хабаровска и уже ставший известным хэштег #wewillrocyou. На ее фоне смогут сфотографироваться все желающие и направить свои снимки в социальные сети, тем самым поддержав россиян, - сообщила подробности о новом арт-объекте заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина.

Благодаря подсветке стелы сделать с ней фотографии можно не только днем, но и в вечернее, и в ночное время. Следить за ее сохранностью будут в круглосуточном режиме.

- По периметру Комсомольской площади установлены видеокамеры, неподалеку есть пункт полиции. Есть надежда, что горожане и гости города бережно отнесутся к символу этой Олимпиады, - рассказал директор департамента муниципальной собственности Евгений Соловьев.

В Хабаровске работает 20 видеоэкранов с трансляцией победителей и призеров Олимпиады.

- Переживают за олимпийцев и хабаровские спортсмены. Например, боксеры собирались вместе, чтобы посмотреть бои Андрея Замкового, нашего земляка и зрелищного бойца. На этой Олимпиаде он занял третье место, - сообщил начальник управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Александр Леонов.