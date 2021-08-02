Погода в Хабаровске 3 августа 2021: возможен кратковременный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 августа в Хабаровске пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью будет от +17 до +19. Ветер северо-восточный 4-11 метров в секунду, сообщили в краевом главке МЧС.

Преимущественно без осадков в южных районах региона. Температура воздуха от +26 до +31 градуса. Ночью от +17 до +22. Ветер южный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центральных районах также преимущественно без осадков . Ливневые дожди ожидаются только в Верхнебуреинском районе. Днем будет от +18 до +29. Ночью от +10 до +19. Порывы ветра различных направлений достигнут 14 метров в секунду.

На севере края местами кратковременные дожди и ливни. В Охотском районе – без осадков. Днем столбики термометров поднимутся от +13 до +21 градуса. Ночью - от +6 до +16. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 6-14 метров в секунду.

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