В Хабаровском крае снижается число смертей от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае снижается число смертей от коронавируса. однако уровень заболеваемости по-прежнему очень высокий. За сутки инфекция была выявлена у 312 жителей края, сообщили в минздраве региона

- 312 человек выздоровело, 22 находятся в тяжелом состоянии, 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двое скончались - рассказали в пресс-службе ведомства.

В столице края 282 новых заболевших. В Хабаровском районе- 26. В Комсомольске - 4.

В Хабаровском крае развернуто 1992 койки для ковид-больных. Их них 558 свободны.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 255 189 человек. Из них 184 852 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 456 случаев коронавируса:

59 554 человека выздоровели;

5899 находятся на лечении (1434 в стационаре, амбулаторно 4465);

632 человека погибло.

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