В Хабаровске объявили войну стихийным свалкам
Фото: Администрация Хабаровска
Жители частных домов в Хабаровске превращают улицы в мусорные полигоны. Люди выбрасывают отходы там, где сами сочтут нужным. В городской администрации таким положением вещей недовольны. Только с начала года в Кировском районе были ликвидированы 56 стихийных свалок, сообщили в мэрии.
- Работы проводятся в частном секторе, где мусор мы вывозим ежегодно. Это место немноголюдное, поэтому в овраг рядом с безымянным ручьем скидывают отходы жители как близлежащих домов, так и многоэтажек со стороны улицы Бойко-Павлова, - рассказал главный специалист комитета по управлению Кировским районом Андрей Севастьянов.
Жителей предупредили: тот, кто попадется на складировании мусора. будет оштрафован.
Фото: Администрация Хабаровска
В мэрии нашли выход. Так, в границах улицы Бессарабской и переулка Рельефного дома переведены на пакетированный сбор отходов. Весь мусор люди могут отправлять в специальные желтые пакеты. Один такой пак обходится в 78 рублей. В эту сумму включены все расходы по вывозу и утилизации.
- Я 30 лет живу в этом районе. И постоянно сюда кто-то приносит хлам, устраивая свалку. Иногда получалось спугнуть людей с мешками, но выследить всех достаточно сложно. На протяжении многих лет пишу в комитет, чтобы в очередной раз наняли людей, которые смогут сделать это место чистым, - поделился хабаровчанин Виталий Исаченко.
Во время очередного разбора мусорных залежей уборщики достали все: от стройматериалов до крупной бытовой техники. Жителей предупредили: тот, кто попадется на складировании мусора, будет оштрафован.
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