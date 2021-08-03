В Хабаровске объявили войну стихийным свалкам Фото: Администрация Хабаровска

Жители частных домов в Хабаровске превращают улицы в мусорные полигоны. Люди выбрасывают отходы там, где сами сочтут нужным. В городской администрации таким положением вещей недовольны. Только с начала года в Кировском районе были ликвидированы 56 стихийных свалок, сообщили в мэрии.

- Работы проводятся в частном секторе, где мусор мы вывозим ежегодно. Это место немноголюдное, поэтому в овраг рядом с безымянным ручьем скидывают отходы жители как близлежащих домов, так и многоэтажек со стороны улицы Бойко-Павлова, - рассказал главный специалист комитета по управлению Кировским районом Андрей Севастьянов.

Жителей предупредили: тот, кто попадется на складировании мусора. будет оштрафован. Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии нашли выход. Так, в границах улицы Бессарабской и переулка Рельефного дома переведены на пакетированный сбор отходов. Весь мусор люди могут отправлять в специальные желтые пакеты. Один такой пак обходится в 78 рублей. В эту сумму включены все расходы по вывозу и утилизации.

- Я 30 лет живу в этом районе. И постоянно сюда кто-то приносит хлам, устраивая свалку. Иногда получалось спугнуть людей с мешками, но выследить всех достаточно сложно. На протяжении многих лет пишу в комитет, чтобы в очередной раз наняли людей, которые смогут сделать это место чистым, - поделился хабаровчанин Виталий Исаченко.

Во время очередного разбора мусорных залежей уборщики достали все: от стройматериалов до крупной бытовой техники. Жителей предупредили: тот, кто попадется на складировании мусора, будет оштрафован.

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