Самолет из Москвы в Хабаровск задержали на 9 часов Фото: Иван ВИСЛОВ

Из московского аэропорта «Шереметьево» в назначенное время не вылетел самолет до Хабаровска. Воздушное судно должно было отправиться на Дальний Восток вечером 2 августа, но этого так и не произошло.

Задержку рейса объяснили поломкой самолета. Между тем в сети активно обсуждается тема того, что самолеты перевозчика задерживаются в последнее время из-за забастовки экипажей. Но официального подтверждения этой информации нет.

До представителей авиакомпании дозвониться оказалось невозможно - ожидание в очереди на телефонной линии составило 20 минут. Официальных комментариев о происходящем перевозчик также не дает.

Ранее был задержан вылет из Москвы 50 самолетов из-за сильного ливня. Из них в «Шереметьево» - шесть. Отменены были 23.

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