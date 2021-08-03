Погода в Хабаровске 4 августа 2021: тепло и дождливо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4 августа в Хабаровске будет тепло и дождливо: днем до +27 градусов, ночью до +22. Ветер восточный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, сообщили региональном главке МЧС.

— Опасные метеорологические явления прогнозируются в части южных, центральных и северных районов края: Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, имени Лазо, имени Полины Осипенко. Там ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами, - добавили в пресс-службе ведомства.

В южных районах днем от +25 до +30 градусов. Ночью от +18 до +23. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 12 метров в секунду.

Со скоростью от 7 до 13 метров в секунду будет дуть восточный и северо восточный ветер и в центральных районах. Днем ожидается от +17 до +26 градусов. Ночью от +10 до +20.

На севере края днем столбики термометров будут показывать от +13 до +20 градусов. Ночью - от +5 до +16. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 4-13 метров в секунду.

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