В Хабаровске вдвое возросло количество «тяжелых» пациентов с коронавирусом
Фото: ИВАНОВА Диана
В Хабаровском крае резко возросло количество пациентов в больницах с тяжелой формой коронавируса. Если четвертого августа их было 16 человек, то по состоянию на пятое стало 33. Подключены к аппаратам ИВЛ 24 заболевших. Четверо скончались, сообщили в региональном минздраве.
- За сутки выявлено 311 новых случаев инфицирования, 339 человек выздоровели. В Хабаровском крае развернуто 1929 коек для ковид-больных. Из них свободны 530, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Хабаровск и Комсомольск вновь в лидерах по заболеваемости: в краевом центре заразились 189 жителей, в Городе юности - 50. Еще 18 инфицированных добавились в районе Лазо. По 11 - в Ванинском, Верхнебуреинском и Нанайском, восемь в Николаевском, пять в Бикинском, четыре в Ульчском, по двое заболевших в Амурском и Совгаванском районах.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 261 585 человек. Из них 194 166 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 705 случаев коронавируса:
60 229 человек выздоровели;
5 836 находятся на лечении (1399 в стационаре, амбулаторно 4437);
640 человек погибло.
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