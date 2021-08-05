На хабаровский край надвигается четвертая волна паводка Фото: Правительство Хабаровского края

Четвертая волна паводка надвигается на Хабаровский край. По прогнозу гидрологов, 15-16 августа в регион придет большая вода со стороны ЕАО. Гребень в данный момент находится у села Кумары. Подъем воды до опасных отметок ожидается у Ленинского (950-1050 сантиметров), сообщили в правительстве края.

В связи с надвигающейся стихией врио губернатора Михаил Дегтярев поручил главе Хабаровске Сергею Кравчуку развернуть насосные группы, проверить два пункта временного размещения, министерству транспорта - обеспечить вывод всего речного транспорта из затона, а минстрою – начать пересыпку в районе Броско Молла.

- К сожалению, попадут под воду до 60 частных домовладений и большое количество дач – до 2000 на левом берегу Амура. Я хочу обратить внимание и проинформировать всех граждан, что после 530 сантиметров уровня Амура будет прекращена речная переправа. Это важно знать, нужно к этому быть готовыми всем дачникам, – сказал Дегтярев.

Сейчас из-за паводка отрезан от окружающего мира поселок Софийск. Продукты туда можно будет завезти только вертолетом. По оценке главы района, с учетом запаса потребуется от 3 до 4 тонн. Власти уже начали готовить такой рейс. Помощь готово оказать главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

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