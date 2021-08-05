В Хабаровске пройдет форум «Армия-2021»
Фото: Администрация Хабаровска
С 26 по 28 августа в Хабаровске пройдет международный военно-технический форум «Армия-2021». В программе — выставка военной техники и показательные выступления, демонстрация инженерных и железнодорожных войск. Событие пройдет на территории Большого аэродрома на Восточном шоссе.
На мероприятии будут работать две группы площадки.
-Первая группа площадок будет состоять из показа возможностей авиационной техники, машин сухопутных войск, изделий предприятий промышленности и организаций Хабаровского края. Также состоятся показательные выступления команд военнослужащих ВВО, вертолетов армейской авиации, танковых и мотострелковых подразделений общевойскового учебного центра ВВО, - рассказали в мэрии.
На остальных площадках будут продемонстрированы возможности техники инженерных, железнодорожных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы ракетных войск и артиллерии, сил и средств технического обеспечения.
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