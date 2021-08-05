Разыскиваются свидетели: иномарка насмерть сбила пешехода в Хабаровском крае. Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре иномарка насмерть сбила человека. Полиция разыскивает свидетелей ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

- 23 часов 18 минут 37-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Аутлендер» в районе дома №91 по улице Ленина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, - рассказали подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.

Удар был сильный. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. Кем является погибший, пока не известно. Его личность устанавливается. Сообщается лишь, что на вид ему 40-45 лет.

- Очевидцев ДТП лиц, имеющих записи видеорегистраторов, убедительно просим обратиться в ГИБДД, - добавили в ведомстве.

КОНКРЕТНО

Информацию об этом ДТП можно сообщить, придя по адресу: улица Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть по телефону 52-44-88.

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