Дорогу молодым: выпускники медвуза в Хабаровске вышли на работу Фото: Правительство Хабаровского края

В больницах Хабаровского края новые лица: туда на работу пришли молодые специалисты - выпускники Дальневосточного государственного медицинского университета. Начинающие врачи ведут приемы на участках и посещают пациентов на дому. Пациентов у них немало: по статистике, в одну медицинскую организацию поступает в среднем от 150 до 200 вызовов, сообщили в правительстве края.

- В 2021 году потребность поликлиник края в специалистах - педиатрах и участковых терапевтах - была особенно острой. Это связано, в основном, с пандемией коронавирусной инфекции. Многие наши ребята, особенно выпускники лечебного дела, трудоустраивались в медицинские организации сразу после выпуска из университета, не дожидаясь аккредитации, благодаря соответствующему приказу регионального министерства здравоохранения, - рассказал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

На работу берут и будущих выпускников - они помогают действующим специалистам: работают медсестрами и медбратьями, проводят вакцинацию против коронавирусной инфекции, осуществляют маршрутизацию пациентов в медучреждениях. Фото: Правительство Хабаровского края

Он сообщил, что для зачисления в 2021 году в ДВГМУ открыто 454 бюджетных места, в том числе 245 - на лечебное дело, 145 - на педиатрию. Это довольно большие цифры, поэтому шанс получить бесплатное престижное образование есть у каждого, кто хочет связать свою жизнь с медициной.

Потребность во врачах сейчас высока как никогда. В региональном министерстве здравоохранения отметили - медицинские работники в крае продолжают работать в условиях крайнего напряжения. Поэтому на работу берут и будущих выпускников - они помогают действующим специалистам: работают медсестрами и медбратьями, проводят вакцинацию против коронавирусной инфекции, осуществляют маршрутизацию пациентов в медучреждениях.

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