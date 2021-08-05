Автобусы, полные пассажиров, устроили гонки в Биробиджане. Фото: ГИБДД Биробиджана

В сеть попало видео, на котором два пассажирских «пазика» устроили гонку на дороге. Они соревновались за право первыми добраться до остановки.

Происходящее было снято на видеорегистратор машины, которая ехала следом. На кадрах видно, что в автобусах занято немало пассажирских мест. Людей подвергли реальной угрозе. В случае ДТП многие могли пострадать.

В итоге на запись обратили внимание в ГИБДД.

- Сотрудниками Госавтоинспекции области была проведена оперативная работа по выявлению и привлечению водителя одного из автобусов к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.

Наказание за езду не по правилам оказалось скромным: штраф в полторы тысячи рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.