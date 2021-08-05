Телеканал ТНТ покажет черную комедию «Маньячелло»

Скоро на ТНТ состоится самая необычная премьера этого лета - канал покажет черную комедию с литературными мотивами «Маньячелло» от 1-2-3 Production, придуманную и снятую в Бурятии.

«Маньячелло» - это смелая история о вымышленном персонаже из деревни Сосновка, который очень любит классическую литературу. Настолько, что свои убийства он инсценирует по мотивам произведений Булгакова, Достоевского, Шекспира и других книжных классиков, но местные полицейские не могут этого понять. Они списывают убийства на заурядный криминал и мелкую бытовуху, чем еще сильнее выводят из себя и без того нервного Тимофея. Лучом света в темном царстве становится для Маньячелло следователь Ольга, которая приезжает в Сосновку из города и сразу замечает литературную подоплеку преступлений. Но начальство не желает слушать ее догадки и пытается избавиться от Ольги, которая всерьез решила искать в Сосновке маньяка. Отпускать следовательницу не хочет Тимофей.

Режиссер, автор идеи и актер «Маньячелло» Жаргал Бадмацыренов знаком зрителям по ролям в сериалах «Полярный» и «Зона комфорта». Главную роль - Тимофея - в сериале сыграл актер Драматического театра Улан-Удэ Владимир Барташевич, следователя Ольгу - ведущая новостей на бурятском телевидении, дебютантка в кино Ася Касьянова. Также в сериале снялись Вадим Гусевский, Татьяна Нежельская и Владимир Ширапов.

Жаргал Бадмацыренов, автор идеи, актер и режиссер сериала «Маньячелло»:

«Сериал «Маньячелло» - это смешные истории из глубинки. Однажды нам предложили написать 10-минутные комичные ужастики для веб-проектов. Мне пришла в голову идея о маньяке, который старается, что-то делает, подает знаки, но никто - в том числе и полиция - его не понимает. Это же трагично. Мы выбились за рамки десятиминутного хронометража, написали больше, чем требовалось. «Маньячелло» - это, прежде всего, стеб над жанром, над сериалами и фильмами про маньяков».

Владимир Барташевич, исполнитель главной роли в сериале «Маньячелло»:

«Работать над ролью было невероятно сложно - ведь это мой первый опыт в сериале. В театре я понимаю, как мой герой должен развиваться и расти с самого начала и до финала спектакля. В «Маньячелло» восемь серий, снимались они не за один день, и мне очень хотелось показать развитие героя, но это было непросто. Когда я читал сценарий, часто в голос хохотал над сценами и откладывал текст, чтобы прохохотаться».