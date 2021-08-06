Мужчина приехал на заработки в Хабаровск и начал воровать в общежитии

Тематическое фото Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительницу Железнодорожного района Хабаровска обокрал сосед в общежитии. Мужчина приехал на заработки и решил заработать с помощью кражи денег из чужой комнаты, сообщили «КП»-Хабаровск» в пресс-службе регионального МВД.

- В полицию за помощью обратилась жительница Железнодорожного района. Потерпевшая сообщила, что вернулась к себе в комнату общежития и обнаружила поврежденную входную дверь. Из комнаты пропало 60 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №6 задержали 40-летнего подозреваемого. Как выяснили стражи порядка, мужчина воспользовался отсутствием хозяйки жилища, проник в комнату, выломав дверь, забрал деньги и ушел их тратить.

Отмечается, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотических средств.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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