В Хабаровске перед судом предстанет член ОПГ, выступающий посредником в передаче взятки

Тематическое фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хабаровские следователи завершили уголовное дело в отношении жителя Приморского края, обвиняемого во взятке. Мужчина в 2019 году в составе группы лиц обманул предпринимателя, заставив его дать взятку полицейским. Обвиняемый зарекомендовал себя посредником передачи. В итоге денежные средства злоумышленники получили сами, сообщили «КП»-Хабаровск» в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

- Трое мужчин предложили предпринимателю, в отношении которого сотрудники полиции проводили проверку, дать взятку одному из полицейских, который якобы мог прекратить данную проверку. Злоумышленники сообщили, что необходимо заплатить пять миллионов рублей, и предложили стать посредниками при передаче взятки. В действительности у обвиняемых не было знакомого, имеющего полномочия по принятию решения по данной проверке, они хотели завладеть деньгами бизнесмена, - уточнили в ведомстве.

В итоге предприниматель рассказал об этом сотрудникам УФСБ России по Хабаровскому краю. Оперативные службы установили контроль над переговорами. В апреле 2019 года злоумышленники получили необходимую сумму, их задержали с поличным.

Уголовное дело в отношении злоумышленников направили в суд для рассмотрения по существу.

Еще одного посредника - 37-летнего жителя Приморья - объявляли в розыск, местонахождение его установили, уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Хабаровского края обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения его по существу.

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