Молодые медики приступили к работе в Верхнебуреинском районе Фото: Правительство Хабаровского края

Трое выпускников медицинского колледжа из Чегдомына, Софийска и Нового Ургала приступили к работе в медучреждения Верхнебуреинского района. Так, в поликлинике центральной районной больницы появились новый акушер и медсестра, а в ФАПе поселка ЦЭС – фельдшер. Кроме того, фельдшер помогает в работе скорой помощи в селе Усть-Ургал.

- Нехватка медицинского персонала – это проблема не только нашего района, но и всего края. Укомплектовать больницы и ФАПы нам позволяет муниципальная программа «Кадрового обеспечения медучреждений района» для иногородних специалистов, федеральная и краевая программы, а также целевое обучение. Ежегодно в течение трех лет врачи получают по 300 тысяч рублей, а средний медицинский персонал по 200 тысяч рублей. Через 7 лет работы специалисты могут выкупить служебное жилье на льготных условиях, - сообщил Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района.

Стоит отметить, что в 2021 году целевое обучение в медучреждениях края получили десять выпускников школ Верхнебуреинского района.

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