Проезд закрыт: мост размыло между ЕАО и Хабаровским краем
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
По оперативной информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, временно ограничено движение по автодороге между Биробиджаном и селом Кукан Хабаровского района. Как сообщают специалисты, из-за сильных дождей река Урми вышла их берегов и подмыла деревянный автомобильный мост. 7 июля в 10:45 по хабаровскому времени движение по дороге временно ограничили, так как эксплуатация моста признана небезопасной.
Напоминаем телефоны вызова экстренных служб: со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112». Телефон доверия ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: 8 (4212) 41-62-62.
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