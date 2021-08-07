Строительный кластер может появиться в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Разбирая вопрос роста цен на недвижимость совместно с предпринимателями и экспертами, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что Хабаровский край имеет отличный потенциал для развития собственной производственной базы. Кроме того, регион в силах не только обеспечивать себя необходимыми стройматериалами, но и снабжать другие субъекты ДФО.

- Рост цен на стройматериалы в полтора-два раза ощутимо ударило по строительной отрасли в целом. Такая ситуация подводит к вопросу создания собственного строительного кластера. Нам просто необходимо производить материалы на местах и заблаговременно подумать о сбыте стройматериалов в другие регионы. Мы готовы предложить конкретные шаги, - сообщил Денис Грось, председатель межрегионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Так, например, необходимо сформировать пул производителей – не менее десяти компаний. Половина от необходимого числа уже проявляет интерес. Кроме того, нужно создать рабочую группу или проектный офис, который бы занимался координацией. Также стоит сразу задуматься и о кадровом обеспечении. Для этого будет проведена работа с вузами и сузами. Выслушав инициативы, Михаил Дегтярев отметил, что самые передовые обязательно воплотят в жизнь.

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