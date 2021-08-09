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Общество9 августа 2021 7:10

Штраф получил житель Хабаровского края за «откос» от армии

«Беглецу» от службы придется заплатить 50 тысяч рублей
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Штраф получил житель Хабаровского края за «откос» от армии

Штраф получил житель Хабаровского края за «откос» от армии

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Советской Гавани прозвучал приговор для молодого человека призывного возраста. Парень не захотел отдавать долг Родине и решил спрятаться от призывной комиссии. В 2019 и 2020 годах несостоявшемуся солдату удавалось прятаться. Однако долго бегать паренек не смог. Нарушителя закона нашли и осудили по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

- Судом установлено, что, не имея оснований для освобождения от прохождения военной службы, злоумышленник в период призывной кампании в 2019 и 2020 годах не являлся в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Теперь пареньку придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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