Штраф получил житель Хабаровского края за «откос» от армии
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Советской Гавани прозвучал приговор для молодого человека призывного возраста. Парень не захотел отдавать долг Родине и решил спрятаться от призывной комиссии. В 2019 и 2020 годах несостоявшемуся солдату удавалось прятаться. Однако долго бегать паренек не смог. Нарушителя закона нашли и осудили по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».
- Судом установлено, что, не имея оснований для освобождения от прохождения военной службы, злоумышленник в период призывной кампании в 2019 и 2020 годах не являлся в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Теперь пареньку придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
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