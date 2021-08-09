Штраф получил житель Хабаровского края за «откос» от армии Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Советской Гавани прозвучал приговор для молодого человека призывного возраста. Парень не захотел отдавать долг Родине и решил спрятаться от призывной комиссии. В 2019 и 2020 годах несостоявшемуся солдату удавалось прятаться. Однако долго бегать паренек не смог. Нарушителя закона нашли и осудили по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

- Судом установлено, что, не имея оснований для освобождения от прохождения военной службы, злоумышленник в период призывной кампании в 2019 и 2020 годах не являлся в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Теперь пареньку придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.