Два миллиарда выделили Хабаровскому краю на поддержание экономики

2 миллиарда выделили Хабаровскому краю на поддержание экономики Фото: Данила СТАРКОВ

Хабаровский край получил из федеральной казны два миллиарда на решение главных социально значимых задач. Эти деньги позволят обеспечить сбалансированность бюджета, сообщили в правительстве региона.

В краевом минфине отметили, что сумму распределят по нескольким направлениям: приобретение новых дизельных электростанций, ремонт коммунальных объектов, покупка нового медицинского оборудования и автомобилей для учреждений здравоохранения в отдаленных районах.

- Более 286 миллионов рублей правительство региона перечислит администрации города Хабаровска. Это финансовая помощь городу Хабаровску на расселение в 2021 году жителей десяти аварийных многоквартирных домов, расположенных по проспекту 60-летия Октября. Всего же в этом году планируется расселить 12 домов, а оставшиеся - в следующем году, - напомнили в региональном министерстве финансов.

Свыше 207 миллионов направят на решение вопросов транспортной доступности: организацию авиационных и пригородных железнодорожных перевозок жителей края, на пролет льготных категорий граждан в северные районы края. Еще 180 миллионов уйдут на покупку жилья для детей-сирот.

Также будут куплены новые пожарные машины, построены спортивные площадки и отремонтированы автомобильные дороги.

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