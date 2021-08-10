Медовый спас отметят в Хабаровске дегустацией Фото: Правительство Хабаровского края

В субботу, 14 августа, на площадке у арены «Ерофей» для хабаровчан проведут праздник Медовый спас. В рамках сельскохозяйственной выставки пчеловоды края похвастаются урожаем 2021 года. Все желающие смогут попробовать и купить липовый и цветочный меды, а также сорта амурский бархат. Кроме того, помимо меда хабаровчане смогут купить пыльцу, пергу, воск и многое другое.

- Свои лучшие сорта меда представят краевые производители из Хабаровского, Вяземского, имени Лазо и Бикинского районов. Мед собран в лесах и на лугах Хабаровского края. Также, пчеловоды организуют дегустацию. Стоит отметить, что перед продажей весь товар пройдет лабораторный контроль, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

На мероприятии выступит ансамблю русской песни «Елань», а также будет играть приятная фоновая музыка. Работает ярмарка с 8:00 до 15:00.

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