Потоп придет позже: изменилась дата прохождения паводка в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

За последние сутки уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос на 11 сантиметров и составил 479 сантиметров. Такие темпы хоть и не очень высокие, но уже начинают пугать местных жителей. Изначально ожидалось, что гребень паводка подойдет в краевой столице 13-15 августа. Однако гидрологи озвучили новые данные.

- Гребень основной волны у краевой столицы ожидают 18–20 августа. Максимальные отметки пока остаются на прежних значениях – 6-6,5 метров, - рассказали в правительстве региона.

Ситуация остается сложной на всем протяжении верхнего Амура. Сейчас река прибывает в среднем от 6 до 25 сантиметров в сутки. Затоплены четыре приусадебных участка в районе «Красной речки» и 662 дачи на левом берегу. В Хабаровском колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания, а также в гостинице на Владивостокском шоссе развернуты пункт временного размещения на 90 мест.

К Комсомольску-на-Амуре гребень паводка подойдет к 26 августа.

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