Уснул за рулем: прокуратура разберется в причинах ДТП с погибшей девочкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны новые подробности страшного ДТП, которое произошло сегодня утром, 10 августа, на 262 километре трасы Хабаровск - Лидога - Ванино на территории Нанайского района.

- Выяснилось, что водитель Toyota Aqua предположительно уснул за рулем при выезде на встречную полосу. Затем он столкнулся со встречным автомобилем Subaru Forester, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В результате серьезной аварии погибла 14-летняя девочка, находившаяся в автомобиле Subaru Forester. Водитель внедорожника и еще двое несовершеннолетних пассажиров двух и восьми лет получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура Нанайского района начала проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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