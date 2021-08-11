50 тысяч рублей получит каждая гостиница Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

С начала 2021 года в России вступили в силу новые правила работы гостиниц. Теперь все гостиничные организации должны пройти звездную квалификацию, чтобы продолжить работу. Так как пандемия коронавируса негативно отразилась на этой отрасли, краевые власти решили выделить дополнительные средства, чтобы покрыть затраты на прохождение квалификации.

- На оплату этой процедуры для каждой гостиницы предусмотрено по 50 тысяч рублей. Сейчас в регионе действует больше 230 гостиничных организаций, поэтому всего на поддержку выделено 2,4 миллиона рублей, - рассказал Александр Никитин, заместитель министра, председатель комитета по туризму минкультуры Хабаровского края.

Заявки принимаются с 9 августа в центре оказания услуг «Мой бизнес». Подробную информацию можно получить по телефону 34-06-46 или по электронной почте boyko.d@moibizkhv.ru. Контактное лицо в центре - Бойко Дарья Александровна.

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